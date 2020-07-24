Коронавирус в Нижнем Новгороде за прошедшие сутки подтвердился еще у 83 жителей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новые случаи заражения COVID-19 за прошедшие сутки не выявлены в 33 районах Нижегородской области, однако в Нижнем Новгороде список зараженных пополнили 83 человека.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 31 июля в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 23 792 человек. Из них почти половина, или 11 599 человек проживают в Нижнем Новгороде. Это число по сравнению со вчерашним днем выросло на 83.

Если говорить о районах города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден подтвержден у 2 685 человек, что на 22 заболевших больше, чем день назад.

Далее следует Ленинский район (1 891 заболевший, на 23 больше), Канавинский (1 684, рост на 10 заболевших), Сормовский (1 285, + 4 заболевших), Советском (1 209, на 5 заболевших больше), Московский (1 187, еще 10 заболевших), Нижегородский (963, ни одного заболевшего) и Приокский (695, девять новых случаев).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 042, рост на 10 заболевших), Павловский район (1 271, еще девять заболевших), Борский (889, +3 человека), Богородский (638, четыре новых случаев), Кстовский (625, еще четверо заболевших), Семеновский (527, ни одного заболевшего), Кулебакский (481, двое заболевших) и Дивеевский (424, ни одного заболевшего) районы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".