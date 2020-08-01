Результаты ЕГЭ по биологии улучшились в Нижегородской области Общество

Результаты ЕГЭ по биологии значительно улучшились в Нижегородской области. Об этом в своем Instagram сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

Он рассказал, что по биологии количество высокобальных работ увеличилось с 20 в 2019 году до 95.

"Это самый значительный рост среди всех предметов. Почти в пять раз. Конечно будут перепроверки. Но результаты радуют", - отметил он.

Также известны результаты ЕГЭ по иностранным языкам.

"Английский язык - единственный из предметов, по которому в прошлые годы наши областные результаты были ниже среднероссийских. В 2019 году на 0, 01% - но ниже. Будем ждать общих результатов", - сказал министр образования.

С 3 августа стартует дополнительный период сдачи ЕГЭ для тех, кто по уважительным причинам не смог участвовать в основные и резервные дни проведения экзаменов.

Напомним, в конце июля нижегородцы заметили "исчезновение" данных с результатами ЕГЭ на федеральном портале. Сергей Злобин пояснил, что ситуация штатная, никаких сбоев не произошло.

Добавим, что сайте НИА "Нижний Новгород" в июле-августе проходит интернет-конференция. Сергею Злобину можно задать любые интересующие вопросы в сфере образования.