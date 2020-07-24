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Общество

"На данный момент все результаты ЕГЭ на едином портале выгружены", - Сергей Злобин

29 июля 2020 17:18  [81] Общество

"На данный момент все сведения на едином портале выгружены", - прокомментировал ситуацию о данных на официальном портале ЕГЭ министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

 "Ситуация штатная, никаких сбоев не произошло. Мы выяснили, что это связано с загрузкой данных портала по новым предметам, в данном случае - химии и обществознанию. Обычно это происходит в период, когда нагрузка на портал снижается, и родители и дети этого не замечают", - сказал он.

"Сегодня мы все с нетерпением ждали результатов по химии, и количество запросов в период загрузки увеличилось. Пока база обновлялась, посмотреть эти данные было невозможно, что, вероятно, и встревожило родителей выпускников. Поводов для беспокойства нет", - пояснил Сергей Злобин.

Напомним, что сегодня нижегородцев напугало "исчезновение" данных с результатами ЕГЭ на федеральном портале. Об этом они сообщили министру образования региона в соцсети Instagram.

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