Опубликованы новые данные по коронавирусу в Нижегородской области Общество

Фото: Анастасия Макарычева/РБК

Опубликованы новые данные по коронавирусу в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки заболело еще 146 человек.

По состоянию на 2 августа 2020 года, вирус подтвержден у 24 097 человек (по данным на 1 августа было 23 951 человек). При этом, из них более 20 тысяч уже выздоровели, 390 человек – умерли (по данным на 1 августа было 388 умерших).

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде среди заболевших лидирует Автозаводский район — самый крупный и густонаселенный. Далее следуют Ленинский, Канавинский, Сормовский, Советский, Московский, Нижегородский и Приокский районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск, Павловский район, Борский, Богородский, Кстовский, Кулебакский и Дивеевский районы.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".