Нижегородская налоговая просит признать экс-депутата Гордумы Николая Ингликова банкротом Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Инспекция Федеральной налоговой службы России по Советскому району Нижнего Новгорода просит признать банкротом экс-депутата городской Думы Николая Ингликова. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

Налоговая обратилась в суд 31 июля 2020 года. Сумма исковых требований составила 2,6 млн рублей.

Напомним, Николай Ингликов осужден на 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 6 млн 200 тысяч рублей, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима по совокупности преступлений, предусмотренных ст.290 (получение взятки в крупном размере) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее сообщалось, что нижегородская налоговая также подала банкротный иск в отношении экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова.