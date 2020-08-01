Нижегородская налоговая просит признать экс-депутата Гордумы Николая Ингликова банкротом

Инспекция Федеральной налоговой службы России по Советскому району Нижнего Новгорода просит признать банкротом экс-депутата городской Думы Николая Ингликова. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.
Налоговая обратилась в суд 31 июля 2020 года. Сумма исковых требований составила 2,6 млн рублей.
Напомним, Николай Ингликов осужден на 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 6 млн 200 тысяч рублей, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима по совокупности преступлений, предусмотренных ст.290 (получение взятки в крупном размере) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Ранее сообщалось, что нижегородская налоговая также подала банкротный иск в отношении экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова.
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