лукойл
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2020 10:39  [41] Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по вводу жилья
04 августа 2020 10:04  [89] Администрация Нижегородского района получила представление прокурора из-за благоустройства скверов
04 августа 2020 09:33  [89] "С вводом развязки на Циолковского появятся новые возможности для развития 7-го микрорайона", - Ирина Сумарокова
03 августа 2020 18:35  [948] Нижний сегодня: главные события дня
03 августа 2020 15:37  [204] "Ростелеком" объявляет набор на программу по кибербезопасности в университет "Сириус"
03 августа 2020 15:23  [184] Перечень стратегически значимых лекарств в России расширен втрое
03 августа 2020 15:01  [435] Санитарная обработка начата на теплоходе "Александр Суворов" из-за зараженных коронавирусом членов экипажа
03 августа 2020 14:40  [202] Почти на 20% увеличилось число обращений нижегородцев, пострадавших от укусов клещей
03 августа 2020 14:37  [226] Ремонт дороги завершается в Вознесенском районе при въезде со стороны Мордовии
03 августа 2020 14:26  [223] Молочную кухню в Канавинском районе закрыли за нарушение санитарных норм
Общество

Администрация Нижегородского района получила представление прокурора из-за благоустройства скверов

04 августа 2020 10:04  [89] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Администрация Нижегородского района получила представление прокурора после проектов благоустройства скверов. Как сообщили в прокуратуре региона 4 августа 2020 года, представление внесено по результатам проверки.

Установлено, что в феврале 2020 года между администрацией района и ООО "РегионПроект" заключены 3 муниципальных контракта на выполнение проектных работ по комплексному благоустройству объектов: "Сквер на пересечении ул. Ковалихинская и ул. Семашко", территория на пересечении улиц Германа Лопатина и Верхне-Печерской (напротив дома № 4, корпус 1 по ул. Верхне-Печерской) и территория "Усилова, 5".

Благоустройство ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды".

В соответствии с аукционной документацией разработать проекты по нижегородских скверам Ковалихе необходимо было до 1 апреля 2020 года.

В настоящее время работы по контракту выполнены, но с нарушением установленного срока.

Однако заказчиком подрядчику несвоевременно предоставлены исходные данные для проектирования, что не позволило выполнить работы по проектированию в установленные контрактом сроки.

Кроме того, установлен факт использования администрацией района проектной документации подрядчика при заключении иного контракта до возникновения правовых оснований.

Фактическое устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.

Всего в 2020 году в городе должны привести в порядок 40 общественных территорий, в том числе и эти скверы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph