Администрация Нижегородского района получила представление прокурора из-за благоустройства скверов Общество

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Администрация Нижегородского района получила представление прокурора после проектов благоустройства скверов. Как сообщили в прокуратуре региона 4 августа 2020 года, представление внесено по результатам проверки.

Установлено, что в феврале 2020 года между администрацией района и ООО "РегионПроект" заключены 3 муниципальных контракта на выполнение проектных работ по комплексному благоустройству объектов: "Сквер на пересечении ул. Ковалихинская и ул. Семашко", территория на пересечении улиц Германа Лопатина и Верхне-Печерской (напротив дома № 4, корпус 1 по ул. Верхне-Печерской) и территория "Усилова, 5".

Благоустройство ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды".

В соответствии с аукционной документацией разработать проекты по нижегородских скверам Ковалихе необходимо было до 1 апреля 2020 года.

В настоящее время работы по контракту выполнены, но с нарушением установленного срока.

Однако заказчиком подрядчику несвоевременно предоставлены исходные данные для проектирования, что не позволило выполнить работы по проектированию в установленные контрактом сроки.

Кроме того, установлен факт использования администрацией района проектной документации подрядчика при заключении иного контракта до возникновения правовых оснований.

Фактическое устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.

Всего в 2020 году в городе должны привести в порядок 40 общественных территорий, в том числе и эти скверы.