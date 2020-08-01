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Экономика

Более половины остановок заменили на "умные" в Нижнем Новгороде

04 августа 2020 10:52  [44] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более половины запланированных по концессии с ПАО "Ростелеком" остановок заменили на "умные" в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании.

На данный момент на улицах города установлено 170 остановочных павильонов.

Отметим, что по договору с администрацией компания должна установить 334 "умные остановки". Сроки завершения монтажа несколько раз переносились.

Последний раз это произошло из-за распространения коронавируса. Установка павильонов была приостановлена.

"Из-за невозможности полноценно вести процесс согласования проектной документации с собственниками инженерных коммуникаций и запрета на строительные работы реализовать проект в срок не представлялось возможным", - пояснили в "Ростелекоме".

Плановый срок окончания работ будет установлен после снятия всех ограничений.

Добавим, что "умные остановки" находятся в концессии у "Ростелекома" на 10 лет. Все расходы, как по производству остановок, так и по их монтажу, полностью несет предприятие. Планируемый при подписании договора объем инвестиций составлял 1,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" не планирует в ближайшее время заключать концессионного соглашения с администрацией Нижнего Новгорода по монтажу дополнительных "умных остановок" в городе.

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