Глеб Никитин рассчитывает на федеральные средства для строительства объезда Балахны раньше срока Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассчитывает, что регион получит федеральные средства для строительства объезда Балахны раньше предусмотренного срока. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в соцсети Instagram 4 августа 2020 года.

Он рассказал, что финансирование заложено в бюджет на 2022 год.

"Мы прорабатываем вопрос, каким образом перенести эти средства на более ранний срок. Возможно применение механизма концессии и государственно-частного партнерства", - сказал он.

Губернатор добавил, что проектная документация строительства дороги уже готова.

Трасса обхода Балахны (протяженность - 24,3 км) является участком дороги Р-152 Шопша-Иваново-Нижний Новгород. Участок включен в федеральную целевую программу (ФЦП) "Развитие транспортной системы РФ".

Ранее экс-депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков отмечал, что тысячи жителей Балахны и Заволжья ежедневно ездят на работу в Нижний Новгород, попадая при этом в многокилометровые пробки. Кроме того, затрудненное движение негативно отражается и на состоянии дорожного полотна, которое специалисты вынуждены постоянно ремонтировать.