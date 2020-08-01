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Общество

"ТНС энерго НН" начинает прием заявок на услуги бытового сервиса

05 августа 2020 10:34  [68] Общество

Жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области смогут решить практически любой бытовой вопрос с помощью "ТНС энерго НН": от ремонта компьютера до сборки мебели и установки кондиционеров, подав заявку на сайте nn.tns-e.ru в разделе "Услуги бытового сервиса".

Квалифицированные специалисты выполнят работу качественно, в кратчайший срок и в удобное для заказчика время. Заявки принимаются по следующим видам услуг:

компьютерный сервис;

электромонтажные работы;

сантехнические работы;

установка бытовой техники;

сборка мебели;

мелкий бытовой ремонт;

установка кондиционеров;

доставка воды;

поверка приборов учета ГВС, ХВС;

дезинсекция (уничтожение насекомых).

После того, как клиент оставит заявку на сайте "ТНС энерго НН", оператор свяжется с ним и уточнит детали: стоимость, удобные сроки и пожелания выполнения заказа. Система заказа бытовых услуг самостоятельно подбирает наиболее подходящего специалиста, в зависимости от характера заявки, территориальной удаленности мастера, его рейтинга в базе и других критериев.

Подробнее узнать об услуге можно на сайте компании "ТНС энерго НН", через форму обратной связи "Напишите нам", в центрах обслуживания клиентов или по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70.

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