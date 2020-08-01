"ТНС энерго НН" начинает прием заявок на услуги бытового сервиса

Жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области смогут решить практически любой бытовой вопрос с помощью "ТНС энерго НН": от ремонта компьютера до сборки мебели и установки кондиционеров, подав заявку на сайте nn.tns-e.ru в разделе "Услуги бытового сервиса".
Квалифицированные специалисты выполнят работу качественно, в кратчайший срок и в удобное для заказчика время. Заявки принимаются по следующим видам услуг:
компьютерный сервис;
электромонтажные работы;
сантехнические работы;
установка бытовой техники;
сборка мебели;
мелкий бытовой ремонт;
установка кондиционеров;
доставка воды;
поверка приборов учета ГВС, ХВС;
дезинсекция (уничтожение насекомых).
После того, как клиент оставит заявку на сайте "ТНС энерго НН", оператор свяжется с ним и уточнит детали: стоимость, удобные сроки и пожелания выполнения заказа. Система заказа бытовых услуг самостоятельно подбирает наиболее подходящего специалиста, в зависимости от характера заявки, территориальной удаленности мастера, его рейтинга в базе и других критериев.
Подробнее узнать об услуге можно на сайте компании "ТНС энерго НН", через форму обратной связи "Напишите нам", в центрах обслуживания клиентов или по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70.
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