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Культура и отдых

Нижегородский ТЮЗ запланировал начало сезона на 11 сентября

05 августа 2020 11:50  [70] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский Театр юного зрителя запланировал первый спектакль после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса на 11 сентября. Информация об этом размещена на сайте театра.

Речь идет о спектакле, премьера которого должна была состояться в мае 2020 года, но отменилась из-за эпидемиологической обстановки.

Это постановка по одноименной пьесе Григория Горина "Прощай, конферансье". В центре сюжета - артисты фронтовых концертных бригад.

"В обычном представлении людей - артисты легкомысленные, непутевые, не от мира сего, – клоуны, кривляки. И вдруг война… Война, которая показала, что эти самые непутевые клоуны могут давать концерты на передовой и нести маленький кусочек радости во времена большой беды, могут делить с фронтовиками все лишения, попадают под обстрелы, совершают подвиги", - говорит о спектакле режиссер Ирина Страхова.

Спектакль будет показан на большой сцене 11, 12 и 13 сентября.

Ранее сообщалось, что в нижегородском Театре юного зрителя в первую половину театрального сезона планируются четыре премьеры.

Напомним, новый главный режиссер ТЮЗа рассказал НИА "Нижний Новгород", что театр каждый сезон будет выпускать минимум один спектакль для каждой возрастной группы.

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