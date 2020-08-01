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Политика

Наталья Суханова стала первым замминистра культуры Нижегородской области

05 августа 2020 14:26  [149] Политика

Наталья Суханова стала первым заместителем министра культуры Нижегородской области с 3 августа 2020 года. Об этом сообщает информированный источник в правительстве региона.

Теперь она работает на посту, который ранее занимала Татьяна Маврина.

Напомним, Татьяна Маврина покинула должность первого заместителя министра культуры Нижегородской области и с 27 июля назначена директором нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина.

Напомним также, что Наталья Суханова с мая 2020 года была заместителем министра культуры региона. До этого, с января по октябрь 2019 года, она работала заместителем главы Дзержинска по соцполитике. Ранее - директором департамента культуры Нижнего Новгорода.

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