Елена Лупина назначена замминистра культуры Нижегородской области

Фото: из соцсети Facebook, Елена Лупина (Угрехелидзе)

Елена Лупина (Угрехелидзе) назначена замминистра культуры Нижегородской области. Об этом сообщает информированный источник в правительстве региона. Она была представлена в должности 3 августа.

Ранее Елена Угрехелидзе работала на радиостанции "Серебряный дождь", а также была заместителем директора Парка Горького.

Напомним, Татьяна Маврина покинула должность первого заместителя министра культуры Нижегородской области и с 27 июля приступила к обязанностям директора нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина. Ее пост заняла Наталья Суханова.

СПРАВКА:

Елена Амирановна Лупина родилась 16 ноября 1977 года. Получила филологическое образование в Новосибирском государственном педагогическом университете, в 2013 году прошла курс повышения квалификации "Управление проектами" в Высшей школе экономики.

С 2002 по 2009 годы работала исполнительным продюсером и директором отдела промо и внешней рекламы на радиостанции "Серебряный дождь".

С 2009 по 2011 годы – руководитель международных проектов для крупных брендов в рекламном агентстве "Avantgarde Brand Services".

С 2011 по 2018 – заместитель директора по специальным проектам Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького (Москва). Последние два года работала в должности заместителя генерального директора по организации мероприятий департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.