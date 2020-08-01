Стены и башни Нижегородского кремля отреставрируют за 400 млн рублей

Стены и башни Нижегородского кремля отреставрируют за 397,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Комплекс работ подразумевает сохранение стен и башен 1500-1511 г. Речь идет о Борисоглебской и Георгиевской башнях, а также участках стен от Зачатьевской башни до Борисоглебской башни и от Борисоглебской башни до Георгиевской башни.
Реставрацией займется ООО "Адепт Строй", которое было единственной компанией, подавшей заявку на участие в конкурсе.
Ему предстоит провести земляные и свайные работы, отремонтировать фундаменты, кровлю, провести фасадные и внутренние отделочные работы, устроить внутренние электротехнические системы и наружные сети канализации, благоустроить территорию.
Срок выполнения работ - в течение 10 месяцев с даты заключения контракта.
Финансирование будет осуществляться из областного бюджета.
Ранее сообщалось, что башни и стены Нижегородского кремля к 800-летию города отреставрируют.
В число проектов также вошли строительство фуникулера на откосе Нижегородского кремля, усиление склонов и благоустройство вдоль Кремлевского бульвара – на участке между Коромысловой и Тайницкой башнями, и на участке между Северной и Тайницкой башнями, а также ремонт Ивановской и Зачатьевской башен.
Кроме того, в рамках федерального финансирования запланированы усиление склонов и ремонтно-реставрационные работы кремлевских стен и башен на участке от Зачатьевской до Георгиевской башни. Готовится к реализации первый этап реставрации боевого хода.
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