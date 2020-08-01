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Общество

Движение транспорта будет перекрыто около нижегородского стадиона в День города

06 августа 2020 15:34  [78] Общество

Движение транспорта будет перекрыто около нижегородского стадиона в День города. Как сообщается в постановлении на сайте администрации,15 августа 2020 года, с 11 до 11:30 будет временно прекращено движение транспорта по ул.Совнаркомовской (на участке от ул.Волжской набережной до ул.Самаркандской), ул.Волжской набережной (от ул.Бетанкура до ул.Совнаркомовской), ул.Бетанкура (от ул.Самаркандской до ул.Волжской набережной).

МП "РЭД Автозаводского района" совместно с МВД будут эвакуировать в этот день припаркованный транспорт (с 10:00 до 11:30).

Напомним, нижегородцам предложили выиграть полёт на аэростате в День города. Сам праздник в этом году пройдет под знаком отказа от широких массовых мероприятий.

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