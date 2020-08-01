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Экономика

"Парад парусов" в День города обойдется Нижнему Новгороду почти в 1 млн рублей

06 августа 2020 16:58  [65] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Парад парусов" на День города обойдется Нижнему Новгороду почти в 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

МАУК "Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий Нижнего Новгорода" заключила контракт с единственным поставщиком ИП Лупач Ольгой Викторовной на услуги по проведению фестиваля. Цена договора – 989,4 тысяч рублей.

Напомним, в День города по акватории слияния рек Оки и Волги пройдут двадцать парусных яхт, на которые предварительно будут установлены светодиодные приборы для подсвечивания парусов.

Помимо предоставления яхт с командой и технического оснащения судов светодиодным оборудованием, контракт подразумевает также работу режиссера постановщика.

Источник финансирования - средства городского бюджета.

Напомним, водно-световое шоу "Театр парусов" было частью празднования Дня города-2019.

СПРАВКА:

Ольга Викторовна Лупач зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в июле 2018 года. Основной вид деятельности - зрелищно-развлекательная. Также ИП работает еще по 21 направлению.

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