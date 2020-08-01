"Парад парусов" в День города обойдется Нижнему Новгороду почти в 1 млн рублей

"Парад парусов" на День города обойдется Нижнему Новгороду почти в 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
МАУК "Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий Нижнего Новгорода" заключила контракт с единственным поставщиком ИП Лупач Ольгой Викторовной на услуги по проведению фестиваля. Цена договора – 989,4 тысяч рублей.
Напомним, в День города по акватории слияния рек Оки и Волги пройдут двадцать парусных яхт, на которые предварительно будут установлены светодиодные приборы для подсвечивания парусов.
Помимо предоставления яхт с командой и технического оснащения судов светодиодным оборудованием, контракт подразумевает также работу режиссера постановщика.
Источник финансирования - средства городского бюджета.
Напомним, водно-световое шоу "Театр парусов" было частью празднования Дня города-2019.
СПРАВКА:
Ольга Викторовна Лупач зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в июле 2018 года. Основной вид деятельности - зрелищно-развлекательная. Также ИП работает еще по 21 направлению.
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