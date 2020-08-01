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Культура и отдых

Праздничный салют состоится в Нижнем Новгороде на День города

06 августа 2020 17:39  [87] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Праздничный салют состоится в Нижнем Новгороде на День города. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры администрации города.

О времени и месте его проведения пока неизвестно. В департаменте агентству заявили, что подробности будут позже.

Напомним, День города в этом году пройдет под знаком отказа от широких массовых мероприятий и будет разделен на три блока:

Блок "Смотри!":
С 9:00 до 16:00 на Гребном канале планируется рыболовный турнир "Кубок Нижнего". Принять участие в турнире смогут не более 100 человек единовременно. Нужна предварительная регистрация.

Блок "Гордись!":
Он включает в себя традиционную церемонию возложения цветов к памятнику основателям города и к могиле Козьмы Минина. В этом году церемония будет закрытой. Также в этот день наградят лауреатов Премии Нижнего Новгорода и добровольцев, которые приняли участие в мероприятиях по соблюдению мер безопасности в период пандемии.

Блок "Действуй!":
Этот блок позволит нижегородцам выбрать дворы, где в сентябре пройдут масштабные субботники. Заявки можно подать на специальном сайте, из них отберут 100. В сентябре, если позволит эпидемиологическая ситуация, в этих дворах организуют субботники.

Также нижегородцам предложили выиграть полет на аэростате в День города.

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