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Общество

Россиянам предоставят выходной, чтобы пройти диспансеризацию

07 августа 2020 13:16  [44] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Фракции в Госдуме подержали законопроект о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации. Такую информацию в беседе с RT озвучил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Закон, согласно которому работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию, 31 июля подписал президент РФ Владимир Путин. Документ начнёт действовать 11 августа.

При этом по итогам диспансеризации россияне должны будут предоставить работодателю справку из медицинской организации, подтверждающую прохождение обследования.

Ярослав Нилов сказал, что фракции в Госдуме все эту инициативу поддержали. При этом депутат призвал ответственно относиться к диспансеризации.

"У нас бывает очень часто: к врачу обращаются, когда болезнь в серьезной стадии. А идеология должна быть другой. Нужно принимать меры на ранних этапах, чтобы болезнь либо не допустить, либо купировать. Это и проще, и дешевле, и с точки зрения охраны здоровья человека правильный подход", - сказал депутат, добавив, что не нужно проводить этот день как просто выходной, "когда к врачу-терапевту будут приходить просто для формальности".

Ранее сообщалось, что всероссийская диспансеризация взрослого населения была временно приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации 10 июля.

В Нижегородской области оказывающие специализированную помощь медучреждения Нижегородской области вернулись к плановому приему 1 июля.

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