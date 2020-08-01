Операция "Перевозчик" пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Госавтоинспекция Нижегородской области проверит общественный транспорт на безопасность перевозки пассажиров. Как сообщили УГИБДД, в течение трех дней, с 10 по 12 августа 2020 года, на остановках общественного транспорта, на автовокзалах, а также на стационарных постах ГИБДД при выезде из города будут организованы проверки.

В управлении отметили, что за 7 месяцев этого года в Нижнем Новгороде произошло 89 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов, погибло 3 нижегородца, 98 человек пострадали.

Также, в регионе регулярно проводятся операции "Ночь" на предмет задержания нетрезвых водителей.

Напомним, ДТП со скорой помощью произошло в Нижнем Новгороде в июне этого года.