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Общество

Операция "Перевозчик" пройдет в Нижнем Новгороде

07 августа 2020 13:25  [39] Общество

Госавтоинспекция Нижегородской области проверит общественный транспорт на безопасность перевозки пассажиров. Как сообщили УГИБДД, в течение трех дней, с 10 по 12 августа 2020 года, на остановках общественного транспорта, на автовокзалах, а также на стационарных постах ГИБДД при выезде из города будут организованы проверки.

В управлении отметили, что за 7 месяцев этого года в Нижнем Новгороде произошло 89 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов, погибло 3 нижегородца, 98 человек пострадали.

Также, в регионе регулярно проводятся операции "Ночь" на предмет задержания нетрезвых водителей.

Напомним, ДТП со скорой помощью произошло в Нижнем Новгороде в июне этого года.

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