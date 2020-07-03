Операция "Ночь" пройдет в Нижнем Новгороде 17 июля Общество

Операция "Ночь" пройдет в Нижнем Новгороде вечером 17 июля. Об этом сообщили в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городу.

Госавтоинспекция напоминает нижегородцам, что управление транспортным средством в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное нарушение, водителя могут привлечь к уголовной ответственности, тогда максимальное наказание может составить до 2 лет лишения свободы с лишением права управления транспортом до 3 лет.



Напомним, сроки замены водительских прав продлены в Нижегородской области.