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Общество

Операция "Ночь" пройдет в Нижнем Новгороде 17 июля

17 июля 2020 14:10  [47] Общество

Операция "Ночь" пройдет в Нижнем Новгороде вечером 17 июля. Об этом сообщили в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городу.

Госавтоинспекция напоминает нижегородцам, что управление транспортным средством в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное нарушение, водителя могут привлечь к уголовной ответственности, тогда максимальное наказание может составить до 2 лет лишения свободы с лишением права управления транспортом до 3 лет.

Напомним, сроки замены водительских прав продлены в Нижегородской области.

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