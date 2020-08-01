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Экономика

Строительство ВСМ Санкт-Петербург – Нижний Новгород начнут в 2022 году

07 августа 2020 15:05  [90] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство транспорта России планирует начать строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

В данный момент ведется проектирование магистрали.

Ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров подтверждал планы по запуску данной ВСМ до 2026 года.

Напомним, что в октябре 2019 года глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что правительство России найдет деньги на проект строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород. Он сказал, что считает целесообразным выделение из бюджета 600 млрд рублей на этот проект. Общая стоимость строительства ВСМ оценивается в 621,55 млрд рублей.

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