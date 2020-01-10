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Экономика

Глава РЖД подтвердил планы по запуску ВСМ "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" до 2026 года

17 января 2020 11:28  [27] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров подтвердил планы по запуску высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" до 2026 года. Об этом сообщает Интерфакс 16 января.

Согласно информации, на Гайдаровском форуме в РАНХиГС Олег Белозеров выразил уверенность, что первые поезда проедут по новой магистрали в 2026 году.

"В 2026 году считаю, что мы поедем нашим высокоскоростным подвижным составом по нашему участку Санкт-Петербург — Москва и Нижний Новгород", - сказал он.

Глава РЖД отметил, что скорость движение поездов по ВСМ будет достигать 350-380 км/ч, но сама инфраструктура будет рассчитана на скорость до 400 км/ч.

Напомним, глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее заявлял, что правительство России найдет деньги на проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург — Москва — Нижний Новгород. Он сказал, что считает целесообразным выделение из бюджета 600 млрд рублей на этот проект. Общая стоимость строительства ВСМ оценивается в 621,55 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Российские железные дороги" готовы начать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Нижний Новгород и завершить в 2024 году.

Напомним, что строительство ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода правительство РФ одобрило в январе 2019 года.

В РЖД сообщали, что на планируемую ВСМ придется 40% пассажиропотока между Москвой и Нижним Новгородом. Ожидается, что на третий год работы ВСМ поток Москва-Нижний Новгород составит 3,13 млн пассажиров в год, а по всей линии в целом - 7,7 млн пассажиров в год.

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