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Экономика

Власти РФ найдут деньги на проект ВСМ Санкт-Петербург - Нижний Новгород, - Максим Орешкин

28 октября 2019 11:06  [116] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правительство России найдет деньги на проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург — Москва — Нижний Новгород. Об этом РБК заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Он считает целесообразным выделение из бюджета 600 млрд рублей на этот проект. Ранее РЖД направили в правительство предложение включить ВСМ в федеральный проект "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" с выделением из бюджета данной суммы. Общие инвестиции на строительство магистрали составят почти 2,3 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что "Российские железные дороги" готовы начать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Нижний Новгород и завершить в 2024 году.

Напомним, что строительство ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода правительство РФ одобрило в январе 2019 года.

В РЖД сообщали, что на планируемую ВСМ придется 40% пассажиропотока между Москвой и Нижним Новгородом. Ожидается, что на третий год работы ВСМ поток Москва-Нижний Новгород составит 3,13 млн пассажиров в год, а по всей линии в целом - 7,7 млн пассажиров в год. Общая стоимость строительства ВСМ оценивается в 621,55 млрд рублей. Операционной безубыточности перевозчика планировалось достичь к 2026 году.

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