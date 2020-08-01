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Общество

Нижегородские приставы арестовали Porsche Cayenne за долги

07 августа 2020 15:27  [1] Общество

Фото: с сайта wikipedia.org

Нижегородские судебные приставы арестовали Porsche Cayenne за долги. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Нижегородской области.

На протяжении нескольких лет 42-летний мужчина регулярно нарушал правила дорожного движения. В результате накопил 199 административных штрафов ГИБДД почти на 128 тысяч рублей, оплачивать которые не торопился. Общая сумма его долгов по разным фактам составляет почти 7 млн рублей.

В ходе исполнительного производства установлено, что в собственности у должника имеется несколько автомобилей. Один из которых — кроссовер Porsche Cayenne — был остановлен сотрудниками ГИБДД совместно с судебным приставом.

Транспортное средство было арестовано и на эвакуаторе отправлено на ответственное хранение в специализированную организацию. Если должник в течение 10 дней не погасит задолженность, автомобиль пойдет в счет погашения долга.

Ранее сообщалось, что информация о должниках Дзержинска и Кстова за тепло и горячую воду появится на подъездах домов. В Кстове у должницы в июле этого года арестовали автомобиль.

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