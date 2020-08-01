Строительство в ЖК "Сердце Нижнего" возобновится Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области рассчитывает на возобновление строительства ЖК "Сердце Нижнего" (в районе Почаинского оврага) в кратчайшие сроки. Об этом стало известно в ходе совещания 7 августа 2020 года с участием представителей министерства строительства и инспекции госстройнадзора Нижегородской области, а также представителя конкурсного управляющего. Напомним, в начале этого года застройщика ЖК "Сердце Нижнего" - ООО "Международная строительная компания" ("МСК") признали банкротом.

Участники встречи обсудили возможные сроки возобновления работ по достройке дома и порядок взаимодействия с федеральным Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства.

"Рассчитываем, что конкурсный управляющий предпримет со своей стороны все возможные действия для уточнения оценки прав застройщика на объекты недвижимости, а Фонд сможет уже в ближайшее время рассмотреть данный объект на наблюдательном совете и принять решение о достройке жилого комплекса", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Напомним, в марте 2019 года "МСК" прекратило работу на этом объекте из-за отсутствия денежных средств. Генподрядчиком строительства ЖК выступала компания "Штрабаг", которая изначально выразила желание достроить объект, но лишь в том случае, если будет решен вопрос стороннего финансирования таких дорогостоящих работ, как укрепление склона и реконструкция коллектора.

В январе 2019 года компания официально отказалась от роли инвестора и застройщика ЖК "Сердце Нижнего". По словам дольщиков, "для потенциального инвестора предложенные участки не обладают необходимыми параметрами, определяющими инвестиционную привлекательность земельных участков".

Напомним также, что правительство Нижегородской области и Фонд защиты прав дольщиков в марте этого года заключили соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства шести проблемных жилых комплексов. Оно касается ЖК "Квартал Европейский" (Нижний Новгород, ул. Тимирязева), ЖК "На Гончарова" (Нижний Новгород, ул. Гончарова), ЖК "Радуга" (Дзержинск, ул. Советская), ЖСК "ЖД "Приокский" (Нижний Новгород, ул. Жукова), ЖК "Земляника" (Кстово, ул. Магистральная), ЖК "Сердце Нижнего" (Нижний Новгород, ул. Ильинская).