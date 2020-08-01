Средняя цена на лук в Нижегородской области снизилась более чем на 6% Экономика

Средняя цена на лук в Нижегородской области уменьшилась на 6,2% в период с 27 июля по 3 августа.

Также по сведениям Нижегородстата, которые приводит региональное министерство экономического развития и инвестиций, подешевело подсолнечное масло (на 2,8%), картофель (на 15,5%).

Кроме того, в области снизились средние цены на говядину, свинину и сливочное масло.

По данным статистики, наиболее заметное увеличение цен (от 1,4% до 2,9% за кг) зафиксировано на черный чай, сахар и хлеб из пшеничной муки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными, и указывал на необходимость усиления контроля за ними.

"Необоснованное завышение цен недопустимо", - отметил глава региона.