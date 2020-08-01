Глеб Никитин поручил проработать вопрос благоустройства парка Кулибина Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил проработать вопрос благоустройства парка имени Кулибина. Соответствующую задачу он поставил во время объезда Нижегородского района областного центра.

"Парк имени Кулибина вызывает очень приятные ощущения и воспринимается как "легкие" города. Но газоны, уличная мебель, урны находятся в плачевном состоянии, есть жалобы на освещение. Нужно просто заменить все, что не соответствует статусу парка. На это не требуется огромных ресурсов. Такую плановую работу надо проводить регулярно", - сказал Глеб Никитин.

"Этот парк очень востребован у горожан именно как тихое зеленое место в самом центре города. К 800-летию Нижнего Новгорода заменим урны и скамейки, посоветуемся с экологами на предмет посадки молодых деревьев без ущерба существующим зеленым насаждениям. Приведем парк в порядок, не меняя дорожно-тропиночную сеть", - и.п. главы Нижнего Новгорода отметил Юрий Шалабаев.

Также в ходе объезда стало известно, что допсубсиии будут выделены на ремонт исторических домов Нижнего Новгорода по поручению Глеба Никитина.

В маршрут вошли и улицы Пискунова, Варварская, Ковалихинская, Белинского, Горького, Новая, Студеная и ряд других территорий. На улице Трудовой планируется создать сквер и детский сад.