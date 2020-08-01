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Общество

"Сквер и детский сад планируется создать на улице Трудовой", - Глеб Никитин

10 августа 2020 09:22  [80] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ситуация с договорами о развитии застроенных территорий в Нижнем Новгороде стала одной из главных во время объезда Нижегородского района областного центра, который провел губернатор Глеб Никитин 8 аувгуста 2020 года.

В маршрут вошли улицы Пискунова, Варварская, Ковалихинская, Белинского, Горького, Новая, Студеная и ряд других территорий.

"На этих улицах увидели немало синих, зеленых и серых заборов, которые стоят там десятилетиями. За прошлые годы было заключено достаточно много договоров на развитие застроенных территорий. Бывает, что у инвесторов возникают сложности с реализацией проектов. Обычно мы идем на встречу, но если обещания не выполняются и все развитие ограничивается забором, то принимаются меры по завершению отношений", - сказал Глеб Никитин.

В качестве примера губернатор привел территорию на улице Трудовой.

"Мы освободили от обременений данный участок. Уже дал поручение Юрию Шалабаеву убрать там ужасный синий забор. Пока можно будет создать зеленую зону в виде сквера, а потом проработать вопрос о строительстве нового детского сада. Именно такими приоритетами мы должны руководствоваться и при использовании других подобных территорий", - сказал Глеб Никитин.

"Эта часть города активно развивается и, конечно, нуждается в качественной социальной инфраструктуре. У нас в целом в городе есть дефицит участков для строительства новых школ и детских садов. Обязательно изучим потенциал всех подобных площадок", – сказал и.п. главы администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Глеб Никитин поручил Юрию Шалабаеву и министру имущества и земельных отношений области Сергею Баринову проанализировать ситуацию с другими договорами о развитии застроенных территорий, чаще проводить встречи с инвесторами.

"Нужно сделать все возможное, чтобы к юбилею города этих серых пятен на карте города стало как можно меньше", - подчеркнул Глеб Никитин.

Также в ходе объезда стало известно, что допсубсиии будут выделены на ремонт исторических домов Нижнего Новгорода по поручению Глеба Никитина.

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