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Бизнес

Прокуратура добилась перечисления субсдии нижегородскому предпринимателю

10 августа 2020 11:52  [3] Бизнес

Прокуратура добилась перечисления субсдии нижегородскому предпринимателю. Ранее, по обращению руководителя коммерческой организации была проведена проверка соблюдения требований законодательства при предоставлении мер поддержки, сообщили в региональной прокуратуре 10 августа.

Выявлены факты волокиты при рассмотрении заявления предпринимателя о предоставлении субсидии на возмещение затрат по оплате труда работников.

По фактам выявленных нарушений главе администрации Советского района внесены представления.

В ходе проверки субсидия в размере более 25 тысяч рублей предпринимателю представлена.

Напомним, в конце июня стало известно, что нижегородские отели и рестораны с лицензией на подакцизные товары смогут воспользоваться субсидиями в условиях коронавируса. Ранее инициатива правительства Нижегородской области по предоставлению субсидий бизнесу, реализующему подакцизные товары, была поддержана на федеральном уровне.

Кроме того, нижегородские промпредприятия могут получить от федерации до 300 млн рублей субсидий.

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