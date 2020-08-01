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Общество

Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцах

10 августа 2020 12:09  [178] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 120 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По информации, опубликованной на портале стопкоронавирус.рф, вчера было зарегистрировано 118 новых случаев заболевания. Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 25 009 человек.

Около 2 тысяч нижегородцев сейчас находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Менее 1 тысячи человек лечатся в больницах, 111 человек находится в обсерваторах.

При этом по данным на 10 августа 86,4% или 21 615 нижегородца, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. В том числе за последние сутки выздоровели 86 человек.

В настоящее время тесты на коронавирус сдали 631 238 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 0,5% и составил 19 708 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдал 3 561 житель региона, а в среднем за неделю охват составил 170,3 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

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