Глеб Никитин рассказал о готовности Нижегородской области к переходу на второй этап снятия ограничений Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу 1 августа 2020 августа. В ходе встречи Глеб Никитин рассказал Михаилу Мурашко о борьбе с коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в Нижегородской области зафиксировано 23 951 случай заражения, при этом почти 20 тысяч человек уже выздоровели.

Сейчас в Нижегородской области по-прежнему действует первый этап снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Первый этап начал действовать с 19 мая. Ранее Глеб Никитин рассказал о планах по переходу региона на второй этап.

"Мы предсказуемо оказались на переднем крае борьбы с пандемией, учитывая плотность населения, масштаб области, близость к столичному региону. Сейчас ситуация уже стабилизировалась. Сокращается количество вновь выявленных случаев. Это приводит к постоянному освобождению коек для лечения больных коронавирусом. Сейчас загружено только 29% коечного фонда. Постепенно идет процесс перевода лечебных учреждений в плановый режим работы", - сказал Глеб Никитин.

"По коэффициенту распространения инфекции, проценту занятых коек и объему тестирования мы уже готовы к тому, чтобы в ближайшее время принять решение о переходе на 2-й этап снятия ограничений", - отметил губернатор Нижегородской области.

"Хотел бы поблагодарить всех, кто работал в этот сложный период в Нижегородской области. Ваш регион одним из первых столкнулся с заболеваемостью. Необходимо отметить, что области очень быстро удалось организоваться. Мы с вами совместно подготовили очень достойную базу. Спасибо, что вы за счет федерального и регионального бюджета реализовали проект современной инфекционной больницы", - сказал Михаил Мурашко.

"Перед началом осенне-зимнего сезона нам необходимо выработать основные подходы. Во-первых, койки, переведенные в плановый режим работы, должны в любой момент быть готовыми принять пациентов с коронавирусом. Во-вторых, важно обеспечить помощь хроническим больным, в частности, пациентам с сахарным диабетом. Эта категория пациентов наиболее уязвима. В-третьих, необходимо возобновить отложенные операции по направлению высокотехнологичной медицинской помощи", - добавил министр.

Напомним, Михаил Мурашко и Глеб Никитин в ходе осмотра нового инфекционного корпуса на территории больницы №23 Автозаводского района приняли участие и в закладке основания памятника медикам, принимающим участие в борьбе с пандемией коронавируса.

Общая площадь нового инфекционного корпуса составляет почти 7 тысяч кв.м. Он рассчитан на 120 коек, 20 их которых – реанимационные.

В рамках визита Михаила Мурашко также прошла церемония передачи центральным районным больницам новых автомобилей скорой помощи.