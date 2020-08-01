Почти все нижегородские детсады возобновили работу, - минобразование Общество

Почти все детсады Нижегородской области возобновили работу. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

Всего в области 1154 детских сада, из них 1139 -муниципальные и государственные, 15 - частные. На данный момент открыты 1 095 детских садов в режиме свободного посещения, что составляет 95% от общего количества дошкольных учреждений области.

"383 детских сада в 27 муниципалитетах Нижегородской области, без учета Нижнего Новгорода, работают в режиме свободного посещения. Решение об открытии принимают муниципальные штабы, исходя из эпидемической ситуации в том или ином районе", - подчеркнул Сергей Злобин.

По словам министра, на сегодняшний день карантин введен в 20 группах детских садов региона в связи с изоляцией по месту проживания воспитанников и сотрудников, которые контактировали с заболевшими новой коронавирусом.

Ранее, более 30 групп в нижегородских детсадах были закрыты на карантин.

По данным на понедельник 10 августа, в Нижегородской области коронавирус официально подтвердился у 25 009 человек.