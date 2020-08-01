Коронавирус за выходные подтвердился еще у 193 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие выходные (с 8 по 10 августа) подтвердился еще у 193 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на понедельник 10 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 248 заболевших COVID-19 - это на 193 человека больше, чем в прошлую пятницу.

В целом число зараженных коронавирусом жителей Нижнего Новгорода составляет половину всех инфицированных COVID-19 в регионе, которых сегодня насчитывается 25 009.

Если говорить о районах города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 878 человек. За прошедшие выходные в районе зарегистрировано 70 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (1 999 заболевших, за выходные на 20 больше), Канавинский (1 717, рост на семерых заболевших), Сормовский (1 361, + 11 заболевших), Советском (1 2780, на 18 заболевших больше), Московский (1 266, еще 36 заболевших), Нижегородский (997, плюс 11 заболевших) и Приокский (752, на 20 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 136, рост за прошедшие выходные на 17 заболевших), Павловский район (1 319, еще 24 нового случая), Борский (920, на 19 заболевших больше), Богородский (672, семь новых случаев), Кстовский (638, еще трое заболевших), Семеновский (530, один новый случай заболевания), Кулебакский (502, три новых случая) и Дивеевский (426, ни одного нового случая) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 37 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.