Дзержинский ФОК отозвал иск к Филиппу Киркорову

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Дзержинский физкультурно-оздоровительный комплекс (Окская набережная,5А) отозвал иск к российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда.
Ходатайство было принято 7 августа. Причина не уточняются.
Напомним, иск к исполнителю на 50 тысяч рублей был подан 22 июля 2020 года. Причиной стала односторонняя отмена концерта. В администрации пояснили, что это сумма неустойки, которую певец должен спортивному комплексу.
Дело в том, что в июле 2019 года он заключил с ФОКом договор аренды помещения для проведения концерта, который должен был состояться в ноябре того же года. Стоимость аренды составила 150 тысяч рублей.
Однако, за неделю до этой даты Филипп Киркоров сообщил в СМИ, что концерт отменен. Руководство ФОКа он об этом не проинформировал. До 1 ноября, как было оговорено в договоре, арендную плату он также не перечислил.
ФОК направил ему претензию, ответ на которую не получил.
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