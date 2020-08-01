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Общество

Дзержинский ФОК отозвал иск к Филиппу Киркорову

10 августа 2020 17:23  [43] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Филипп Киркоров

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дзержинский физкультурно-оздоровительный комплекс (Окская набережная,5А) отозвал иск к российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда.

Ходатайство было принято 7 августа. Причина не уточняются.

Напомним, иск к исполнителю на 50 тысяч рублей был подан 22 июля 2020 года. Причиной стала односторонняя отмена концерта. В администрации пояснили, что это сумма неустойки, которую певец должен спортивному комплексу.

Дело в том, что в июле 2019 года он заключил с ФОКом договор аренды помещения для проведения концерта, который должен был состояться в ноябре того же года. Стоимость аренды составила 150 тысяч рублей. 

Однако, за неделю до этой даты Филипп Киркоров сообщил в СМИ, что концерт отменен. Руководство ФОКа он об этом не проинформировал. До 1 ноября, как было оговорено в договоре, арендную плату он также не перечислил. 

ФОК направил ему претензию, ответ на которую не получил. 

 

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