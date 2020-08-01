Нижегородским предпринимателям предложили оценить уровень конкуренции в сфере торговли Бизнес

Нижегородское правительство предлагает предпринимателям оценить уровень конкуренции на товарных рынках региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 11 августа 2020 года.

Результаты опросов будут использованы при разработке мероприятий, направленных на содействие развитию конкуренции.



В рамках мониторинга организованы интернет-опросы:

- предпринимателей (1 анкета) – для изучения их оценки состояния конкурентной среды и административных барьеров, препятствующих открытию нового бизнеса и развитию деятельности на рынке;

- потребителей (2 анкеты):

- для изучения уровня удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции;

- для изучения удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг.

Принять участие в опросах можно, заполнив анкеты по ссылке.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что разумная ценовая политика напрямую влияет на качество жизни граждан.

"Важно знать, насколько нижегородцы довольны текущей ситуацией. Исходя из этого, в рамках полномочий регионального правительства, мы будем разрабатывать мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции". Целевые установки в этой сфере определены президентом Владимиром Путиным.