Сеть городского велопроката заработает в Нижнем Новгороде 18 августа Общество

Фото: ВТБ

Сеть городского велопроката "Велобайк", созданная в рамках соглашения с ВТБ, заработает в Нижнем Новгороде 18 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В текущем сезоне нижегородцам будет доступна аренда 200 велосипедов на 20 станциях, из которых 16 разместятся в нагорной части Нижнего Новгорода, четыре - в заречной.

Отмечается, что модель велосипедов является эргономичной и антивандальной. Она специально разработана для городских поездок.

Все услуги по аренде будут полностью автоматизированы. Чтобы совершить велопрогулку, клиенту необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении или на сайте и приобрести доступ на сутки, месяц или сезон. Все поездки до 30 минут включены в стоимость доступа. После этого можно выбрать велосипед, ввести ПИН-код на электронном замке и начать поездку. По ее окончании необходимо вернуть велосипед на свободную парковочную стойку станции.

"Станции проката в основном находятся в историческом центре города, благодаря чему можно составить для себя маршрут, который охватит практически все основные достопримечательности", - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Сообщается, что при составлении карты маршрутов в первую очередь учитывалась транспортная ситуация на дорогах, а также рельеф местности, месторасположение главных достопримечательностей города и знаковых мест.

"Станции проката размещены так, чтобы пользователи смогли передвигаться по удобному для них маршруту с учетом своей физической подготовки", - добавил президент компании "Велобайк" Максим Акимов.

Техническое обслуживание и санитарная обработка велосипедов будут проводиться на ежедневной основе. Также для пользователей "Велобайка" будет работать круглосуточная служба поддержки.

"Комфортность городской среды - важный показатель современных мегаполисов не только для их жителей, но и для туристов, приезжающих в регион. Мы уверены, что "Велобайк" станет отличной альтернативой использованию общественного и личного транспорта, а также возможностью расширить варианты городских прогулок", - сказал руководитель ВТБ в Нижегородской области Игорь Рожковский.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин договорился с ВТБ о реализации проекта общественного велопроката в начале июня 2019 года.

Проект стартовал в Москве в 2013 году. По количеству доступных для аренды велосипедов московский велопрокат является одним из самых масштабных в мире: в 2019 году пользователям было доступно свыше 5,5 тысяч велосипедов более чем на 500 станциях.

"Велобайк" - это велосипед, оснащенный вспомогательным двигателем от аккумуляторов. При разряженных батареях машина превращается в обычный велосипед. Взять электровелосипед можно на зарядных пунктах.

Ранее сообщалось, что в 2021 и 2022 годах в Нижнем Новгороде планируется создание еще 40 станций для 400 велосипедов.