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Экономика

"Технопарк H2O" планируется создать в Дзержинске", - Евгений Люлин

11 августа 2020 15:27  [83] Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области планирует создать "Технопарк H2O" в Дзержинске. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Евгений Люлин в ходе визита в особую экономическую зону "Кулибин" (ОЭЗ).

"К 2033 году на территорию ОЭЗ планируется привлечь как минимум 15 резидентов с общим объемом инвестиций не менее 9 млрд рублей. Это порядка 2,5 тысяч рабочих мест. ОЭЗ – огромная территория с колоссальными возможностями для инвестирования", - подчеркнул Евгений Люлин.

Первый заместитель главы региона также рассказал, что на территории особой экономической зоны по инициативе губернатора Глеба Никитина планируется создать "Технопарк H2O".

Фото: правительство Нижегородской области

Цель проекта

Привлечение стартапов в разработку инновационных, технико-внедренческих решений на стыке химии, экологии и IT-отрасли. Ожидается, что его инфраструктура будет включать в себя лабораторный комплекс химической и экологической направленностей, офисные помещения, коворкинг, конференц-залы.

"Технопарк будет содержать все необходимое лабораторное оборудование для создания новых видов продукции. Безусловно, эта продукция будет в первую очередь опробоваться и использоваться в Дзержинске. Сегодня договорились собрать всех руководителей дзержинских предприятий, чтобы обсудить такую возможность", - отметил Евгений Люлин.

Финансирование проекта 

Проект планируется реализовать за счет внебюджетных средств, привлеченных Корпорацией развития.

"Технопарк H2O" может стать новой технологической "точкой кипения" Нижегородской области. Резидентам лабораторного технопарка будут предоставляться те же льготы, что и резидентам ОЭЗ ППТ "Кулибин": налоговые ставки на прибыль - 2% в первые 5 лет, 5% в следующие пять лет и 14,5% - в дальнейшем, а также нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог", - рассказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов.

"Для бюджета Дзержинска особая экономическая зона – это новые поступления по налогам. "Кулибин" представляет собой территорию специальных экономических преференций. Мы рассчитываем, что в проекте примут участие не только местные предприятия, но и крупнейшие производители со всей страны", - подчеркнул глава Дзержинска Иван Носков.

Функционирование ОЭЗ в Нижегородской области будет способствовать реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках национальных проектов. В первую очередь это касается производства импортозамещающих и экспортно ориентированных товаров, повышения производительности труда.

Напомним, ранее были созданы ТОСЭР в Володарске и Решетихе, особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске и запущен "Электронный инспектор".

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