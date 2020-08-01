"Более 20,5 тысячи нижегородцев приняли участие в голосовании для стелы "Город трудовой доблести", - Глеб Никитин Политика

Более 20 500 нижегородцев приняли участие в голосовании по выбору места для установки памятной стелы в честь присвоения Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона напомнил, что голосование на сайте ЗаНижний.рф продлится до 15 августа.

"Приглашаю всех неравнодушных к истории Нижнего Новгорода принять участие в голосовании! Нижегородцы очень активно ставили свои подписи в поддержку присвоения почетного звания. Это отметил Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия, где был объявлен перечень городов. Очень важно, чтобы ощущение общего дела сохранялось у нас и дальше", - отметил Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, стела в Нижнем Новгороде будет установлена в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

На портале предложено 5 вариантов: Благовещенская площадь, площадь Революции (около Московского вокзала), "Парк Победы", Комсомольская площадь и остров "Гребневские пески". Безусловным лидером народного голосования является Благовещенская площадь. Следом идет "Парк Победы". Замыкает тройку лидеров Комсомольская площадь.

После подведения итогов голосования стартует конкурс архитектурных проектов стелы.

"Работы архитекторов будет оценивать специальная экспертная комиссия. Лучшие проекты представят на общегородское электронное обсуждение. В соответствии с проектом, одобренным жителями, будет изготовлена стела, которую установят в Нижнем Новгороде в следующем году", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что голосование стартовало 10 июля, после подписания указа президентом о присвоении Нижнему Новгорода почетного звания "Город трудовой доблести". Президент особо отметил, что 846 тысяч человек поддержали данную инициативу.

Также нижегородские власти будут развивать парк Победы как центр патриотической жизни.

Напомним также, что памятник "Горьковчанам - доблестным труженикам тыла" открыли в Нижегородском кремле 2 июля этого года.