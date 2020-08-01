Ожидание ЧС в Нижнем Новгороде продлевается до утра 12 августа

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Ожидание чрезвычайных ситуаций в Нижнем Новгороде продлевается до утра 12 августа. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
Ранее ведомство предупредило нижегородцев, что на город надвигаются грозы и это может привести к ЧС, поскольку есть вероятность, что электрический искровой разряд попадет в любой объект, не защищенный громоотводом, что повлечет, например, нарушения в работе систем ЖКХ или любой другой системы, влияющей на жизнеобеспечение человека.
В МЧС сообщали, что гроз стоит опасаться лишь до вечера 11 августа.
Позже вечером МЧС уже предупреждает о надвигающихся на город и область сильных грозовых дождях.
Это тоже может стать причиной чрезвычайных ситуаций. Ливень окажет влияние на оползни, затопление дорог, низководных остов и сельхозугодий.
При этом в ведомстве уже сообщают, что синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы уже до утра 12 августа.
Напомним, что погода на текущей неделе ожидается дождливой, а температура воздуха – характерной для сентября.
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