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Общество

Ожидание ЧС в Нижнем Новгороде продлевается до утра 12 августа

11 августа 2020 20:54  [62] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ожидание чрезвычайных ситуаций в Нижнем Новгороде продлевается до утра 12 августа. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Ранее ведомство предупредило нижегородцев, что на город надвигаются грозы и это может привести к ЧС, поскольку есть вероятность, что электрический искровой разряд попадет в любой объект, не защищенный громоотводом, что повлечет, например, нарушения в работе систем ЖКХ или любой другой системы, влияющей на жизнеобеспечение человека.

В МЧС сообщали, что гроз стоит опасаться лишь до вечера 11 августа.

Позже вечером МЧС уже предупреждает о надвигающихся на город и область сильных грозовых дождях.

Это тоже может стать причиной чрезвычайных ситуаций. Ливень окажет влияние на оползни, затопление дорог, низководных остов и сельхозугодий.

При этом в ведомстве уже сообщают, что синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы уже до утра 12 августа.

Напомним, что погода на текущей неделе ожидается дождливой, а температура воздуха – характерной для сентября.

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