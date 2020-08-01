Нижегородские вузы готовы к началу учебного года в очном режиме Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Руководители всех вузов Нижегородской области доложили о высокой степени готовности к принятию всех необходимых мер по соблюдению санитарно-гигиенических норм накануне нового учебного года. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

Накануне, 11 августа 2020 года в министерстве прошло совещание с руководителями вузов, действующих на территории Нижегородской области, регионального управления Роспотребнадзора по вопросу готовности к началу нового учебного года в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, на совещании присутствовали представители Приволжского исследовательского медицинского университета, Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского, Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин подчеркнул, что нижегородские вузы готовы объединить свои усилия и наработки в вопросах профилактики COVID-19.

Как сообщили руководители вузов, в образовательных организациях обеспечивается термометрия при входе в здания, проводится дезинфекция помещений, изменяется организация образовательного процесса, в том числе график работы специализированных лабораторий, компьютерных классов, библиотек и читальных залов, корректируется расписание, аудитории закрепляются за отдельными учебными группами.

Проректор ПИМУ Елена Богомолова отметила, что в вузе разработан алгоритм организации учебного процесса в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

"Определен ряд требований, обеспечивающих эпидемиологическую безопасность и предусматривающих значимые финансовые и организационные затраты - от закупки средств индивидуальной защиты, бесконтактных термометров, рециркуляторов, дезсредств до контроля состояния здоровья обучающихся", - рассказала Елена Богомолова.

Проректор ННГУ им. Н.И.Лобачевского Ольга Петрова подчеркнула, что в университете им.Лобачевского новый учебный год начнется 1 сентября как для первокурсников, так и для студентов старших курсов.

"Основные моменты учебного процесса уже проработаны. Расписание учебных занятий составляется таким образом, чтобы студенты и преподаватели находились в безопасных и комфортных условиях", - подчеркнула Ольга Петрова.

Как отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова, в целом ситуация с подготовкой вузов к началу учебного года в штатном очном режиме соответствует рекомендациям Роспотребнадзора России.

"В то же время нужно обратить внимание на ряд важных моментов, например, на установку бактерицидных излучателей в местах общего пользования в учебных корпусах, своевременную очистку вентиляционных систем", - добавила она.

Напомним, на сайте НИА "Нижний Новгород" проходила интернет-конференция по теме: "Учебный год 2020-2021. Каким будет новый учебный год для нижегородских школьников".

В рамках интернет-конференции Сергей Злобин рассказал о работе дошкольных образовательных учреждений, школ, секций и кружков в новом учебном году, а также о перспективах дистанционного образования для нижегородских школьников.