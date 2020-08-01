Замглавы Нижнего Новгорода по образованию, культуре и спорту Любовь Сачкова покидает должность Политика

Любовь Сачкова Фото: пресс-служба администрации города

Заместитель главы Нижнего Новгорода по образованию, культуре и спорту Любовь Сачкова покидает должность.

Как сообщили в администрации города, последним днем, когда Любовь Сачкова будет работать в этой должности, станет 21 августа.

В администрации напомнили, что ранее дума Нижнего Новгорода утвердила новую структуру администрации города, предложенную и.п. главы Юрием Шалабаевым. Такое решение депутаты приняли на заседании 23 июня 2020 года.

В новой структуре должность замглавы по культуре, образованию, физкультуре и спорту не предусмотрена, а общее количество заместителей сокращается с 7 до 5.

Любовь Сачкова официально назначена замглавы Нижнего Новгорода в феврале 2019 года. Он победила в конкурсе "Команда правительства", обойдя 40 других участников.