Нижегородским фитнес-центрам смягчили условия организации тренировок Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 августа внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Указ корректирует правила для занятий фитнесом.

Теперь число участников тренировки нужно рассчитывать, исходя из одного человека на 8 кв. м. помещения.

Между тем, до недавнего времени из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нижегородским фитнес-центрам вовсе запрещалось вести деятельность. Это продолжалось вплоть до перехода на второй этап снятия ограничений, который произошел 5 августа.

Тогда фитнес-центры получили разрешение принимать посетителей из расчета не более чем один человек на 10 кв.м площади помещения. Сейчас эта площадь сократилась, осталось требование соблюдать прием строго по записи с соблюдением дистанции 1,5 метра.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".