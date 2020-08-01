Нижегородским фитнес-центрам смягчили условия организации тренировок

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 августа внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.
Указ корректирует правила для занятий фитнесом.
Теперь число участников тренировки нужно рассчитывать, исходя из одного человека на 8 кв. м. помещения.
Между тем, до недавнего времени из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нижегородским фитнес-центрам вовсе запрещалось вести деятельность. Это продолжалось вплоть до перехода на второй этап снятия ограничений, который произошел 5 августа.
Тогда фитнес-центры получили разрешение принимать посетителей из расчета не более чем один человек на 10 кв.м площади помещения. Сейчас эта площадь сократилась, осталось требование соблюдать прием строго по записи с соблюдением дистанции 1,5 метра.
Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".
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