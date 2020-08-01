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Общество

Фитнес-клубы, бани и сауны начинают работать в Нижегородской области

05 августа 2020 16:07  [282] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 августа внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности, который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавирусной инфекции.

Изменения касаются начала работы фитнес-клубов, бань и саун. Также работу могут начать спортивные клубы, туристические и экскурсионные бюро.

Между тем, данные организации могут возобновить работу с некоторыми ограничениями.
В частности, в банях и саунах одновременно могут находится не более трех посетителей. Другим вышеперечисленным организации разрешается проводить мероприятия на открытом воздухе с группами, где присутствует до 15 человек.

"Мы продолжаем последовательно расширять первый этап снятия ограничений. Первые шаги в этом направлении теперь могут сделать фитнес-центры, бани и сауны", - сказал Глеб Никитин.

Он напомнил, что в ближайшее время ожидается согласование со стороны Роспотребнадзора на переход на второй этап снятия ограничений.

"Основания для этого есть. В последнее время поступало очень много обращений от предпринимателей и сотрудников фитнес-индустрии с вопросами о датах открытия их организаций. Как только позволила ситуация, сразу было принято соответствующее решение", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что переход на второй этап предполагается уже в ближайшие несколько дней.

Сейчас же фитнес-центры и другие спортивные объекты должны принимать посетителей строго по записи с соблюдением дистанции 1,5 метра из расчета не более чем один человек на 10 кв.м площади помещения. Баням и саунам необходимо выполнять аналогичные требования.

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