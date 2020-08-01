Розыгрыш прав на разрешения по добыче лося, кабана и медведя пройдет в Нижегородской области Общество

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Розыгрыш прав на разрешения по добыче лося, кабана, медведя и косули пройдет в Нижегородской области 14 августа 2020 года. Об этом сообщил руководитель регионального комитета Госохотнадзора Николай Бондаренко.



В этот день в Нижегородском кремле состоится жеребьевка среди охотников.

"На ценные виды охотничьих ресурсов — лося, кабана, медведя, — предусмотрен особый порядок распределения разрешений. Право получения разрешения разыгрывается среди охотников жеребьевкой", - сказал он.

В Госохотнадзоре уточнили, что разрешения выдаются на охоту в общедоступных охотничьих угодьях региона среди тех, кто в установленном порядке с 1 мая по 30 июня 2020 года подали заявления в ведомство. По традиции, за проведением жеребьевки могут наблюдать все желающие.

"Если охотник, подавший заявление, планирует присутствовать лично при проведении жеребьевки или направить для участия своего представителя, ему необходимо до 13 августа 2020 года позвонить по телефонам: 8(831) 430−15−94, 433−05−48 для оформления пропуска", - уточнили в комитете. При входе в корпус 1 Кремля необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт).

В ведомстве пояснили, что количество разрешений на добычу ценных видов животных в 2020 году увеличилось, это связано с ростом численности диких животных. На участие в жеребьевке заявления подали 2 877 охотников.

"В 2020 году будет разыграно право получения 126 разрешений (в 2019 году – 109, в 2018-м — 86): на добычу медведя — 8, лося — 56, кабана — 57, косули — 5. При проведении жеребьевки 70% разрешений будет разыграно среди охотников, принимавших участие в биотехнических мероприятиях", - уточнил Николай Бондаренко.

Ознакомиться со списками претендентов на приобретение права получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов можно на официальном сайте ведомства в разделе "Деятельность" / "Информация для охотников" / "Жеребьевка 2020".

Кроме того, сезон охоты на пернатую дичь откроется в Нижегородской области с 15 августа.

Напомним, что в регионе действует программа "Охрана животного мира Нижегородской области", новая редакция которой утверждена губернатором Глебом Никитиным. Срок реализации мероприятий — с 2018-го по 2020-й год. Целью программы является обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования объектов животного мира и среды их обитания.