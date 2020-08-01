Взрослое население Нижегородской области может возобновить диспансеризацию Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о возобновлении приостановленных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения.

Как сообщает пресс-служба губернатор и правительства региона, диспансеризацию пока не могут пройти граждане в возрасте 65 лет и старше, а также лица из группы риска, имеющие хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Они смогут возобновить этот процесс только после полного снятия ограничений и устранения рисков распространения COVID-19.

"На данный момент одной из основных задач при организации проведения профосмотров и диспансеризации является минимизация рисков, связанных с коронавирусом. Поэтому прием будет вестись по предварительной записи. Задача медучреждений - грамотно организовать маршрутизацию пациентов, чтобы избежать скопления людей ", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что на федеральном уровне принято решение о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации. Закон, согласно которому работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию, 31 июля подписал президент РФ Владимир Путин. Документ начал действовать 11 августа.

"Президент России Владимир Путин две недели назад подписал указ о предоставлении сотрудникам старше 40 лет дополнительного выходного для прохождения диспансеризации. Это очень важный шаг к тому, чтобы люди могли проверить состояние здоровья и как можно раньше принять меры для предотвращения развития выявленных заболеваний. Мы видим, что на профосмотрах удается обнаружить серьезные проблемы, включая злокачественные новообразования. Ранняя диагностика дает огромное преимущество в борьбе с болезнями. Призываю работодателей ответственно относиться к здоровью сотрудников!" - добавил губернатор Нижегородской области.

С 14 августа 2020 года в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в традиционном прохождении диспансеризации и профилактических осмотров введены особые правила:

пациентам необходимо заранее записаться в поликлинику, выбрав определенное время и день. Обращение можно подать на Едином портале государственных услуг, на сайте медицинской организации или с помощью других дистанционных сервисов;

возможна организация комплексной записи, чтобы в один день попасть на осмотр к нескольким специалистам;

прохождение медосмотра пациентом, перенесшим COVID-19, допустимо только при отсутствии симптомов заболевания и наличии двух отрицательных результатов лабораторных исследований биологического материала с промежутком не менее 1 суток;

при посещении поликлиники обязательно соблюдение социальной дистанции 1,5 метра, ношение маски и прохождение термометрии. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС$

для диспансеризации желательно прийти в поликлинику утром, на голодный желудок, до выполнения каких-либо физических нагрузок;

медорганизации должны предусмотреть возможность разделения потоков посетителей, обратившихся для прохождения профилактических мероприятий, в том числе с использованием отдельных входов в здание, минуя регистратуру.

"Особо стоит обратить внимание на то, что, в случае выявления у пациента повышенной температуры, администрация медучреждения предпримет меры по его изоляции", - объяснила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Диспансеризация проходит в два этапа. Первый необходим для того, чтобы выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и рисков их развития. Те, кто нуждаются по результатам первого этапа диспансеризации в дополнительном обследовании или профилактическом консультировании, направляются врачом-терапевтом на второй этап, включающий консультации узкопрофильных специалистов и уточнение диагноза.

В Нижегородской области в I квартале 2020 года, до введения режима повышенной готовности, диспансеризацию прошли 126 143 человека, из них 61,4% - женщины и 38,6% - мужчины. Основной контингент при этом составили лица старше 60 лет (50,5%), отмечено увеличение доли работающего населения среднего возраста - 39-60 лет (37,8%). И лишь 11,6% прошедших диспансеризацию – это люди в возрасте 21-36 лет.