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Общество

"План лесовосстановления в Нижегородской области на 2020 год – один из самых масштабных в ПФО", - Глеб Никитин

13 августа 2020 15:10  [54] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

План лесовосстановления в Нижегородской области в рамках национального проекта "Экология" на 2020 год – один из самых масштабных среди субъектов Приволжского федерального округа. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Более 1000 гектаров леса будет высажено в регионе только в рамках осеннего этапа лесовосстановления. Весной текущего года уже было заложено для восстановления более 4,5 тысячи гектаров леса, высажено 20 миллионов новых деревьев. А в целом план на год составляет 13 тысяч гектаров", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 9 июля этого года в рамках нацпроекта "Экология" в Урене открылась новая лесопожарная станция III типа. Также лесники получили 40 единиц лесопожарной и лесопатрульной техники, 140 единиц оборудования.

"Благодаря решению губернатора Глеба Никитина о выделении дополнительного финансирования из бюджета области в этом году мы смогли усилить до максимального эффекта систему видеомониторинга за лесами и не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами", – сообщил Роман Воробьев. Площадь космомониторинга нижегородских лесов в этом году увеличена на четверть.

Напомним, в Нижегородской области ежегодно весной и осенью проходят акции по посадке леса, и они набирают популярность. В акциях участвуют все желающие, особенно много среди участников много школьников.

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