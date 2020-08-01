Почти 300 стобалльных результатов получили нижегородские абитуриенты по ЕГЭ Общество

Фото: Рособрнадзор

Участники ЕГЭ в Нижегородской области получили 297 стобалльных результатов в 2020 году, что на 60% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

В связи с пандемией в этом году единый государственный экзамен, по постановлению правительства России, является формой вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета в организации высшего образования.

Средний балл участников традиционно выше и общероссийских. Нижегородцы улучшили результаты по таким предметам, как литература, история, обществознание и география.

"Результаты в 100 баллов получили участники единого государственного экзамена по русскому языку, математике, информатике и ИКТ, литературе, географии, истории, обществознанию, химии и физике. Также в Нижегородской области 19 участников набрали 200 баллов по итогам экзаменов", - подчеркнул министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

Как сообщили в министерстве образования, в топ-3 вошли: русский язык - 156, литература - 57, информатика – 25.

Самые высокие результаты сдачи единого государственного экзамена продемонстрировали выпускники 148 школ, в числе которых Нижний Новгород, Арзамас, Дзержинск, Саров, Ардатовский, Варнавинский, Лукояновский Сергачский, Сосновский муниципальные районы, Балахнинский, Лысковский, Починковский муниципальные округа.

Так, в число лидеров по количеству стобалльных результатов вошли нижегородские лицеи №38, №165, №8 и №28. Также среди лидеров лицеи города Саров: №3 и №15. Кроме того, 6 стобалльных результатов по русскому языку продемонстрировали выпускники средней школы №10 города Павлово, еще 6 стобалльников – в гимназии №17 Нижнего Новгорода.

Также в Нижегородской области в 2020 году участники ЕГЭ получили 9 244 результата с высокими баллами. Это на 15% больше, чем в прошлом году. К примеру, улучшились результаты ЕГЭ по биологии.

Окончательные итоги ЕГЭ будут подведены после получения результатов участников дополнительного периода, который прошел с 3 по 8 августа.

Напомним, в конце июля нижегородцы заметили "исчезновение" данных с результатами ЕГЭ на федеральном портале. Сергей Злобин пояснил, что ситуация штатная, никаких сбоев не произошло.