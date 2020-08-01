"Место-2020": фестиваль уличного искусства пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 23 августа Культура и отдых

Работа уличных художников на фасаде Теплоэнерго в рамках фестиваля-2019 Фото: Теплоэнерго

Фестиваль уличного искусства "Место" пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Художники из разных городов России будут создавать новые стрит-арт объекты на улицах города. Кроме этого нижегородцев ждут экскурсии, лекции и презентация каталогов.

Программа фестиваля "Место"

20 августа

10:00 — Официальный старт создания работ;

11:00 — Старт стрит-арт квеста (карта);

12:00 — Онлайн-маркет (платформа для художников);

13:00-14:30 — Стрит-арт экскурсия с Аней Сорокиной (регистрация с 18 августа);

16:00-17:30 — Стрит-арт экскурсия с Ирой Масловой (регистрация с 18 августа);

19:00 — Открытие выставки и фестиваля (Галерея 9Б, ул. Октябрьская 9б).

(Работа Марата Morikа (Прага) на фестивале в 2019 году, Нижневолжская наб., 1 к1)

21 августа

14:00-15:30 — Стрит-арт экскурсия с Ирой Масловой (регистрация с 18 августа);

16:00-17:30 — Стрит-арт экскурсия с Димой Четыре (регистрация с 18 августа);

18:30-19:00 — Экскурсия по выставке с Майей Ковальски (Галерея 9Б, ул. Октябрьская 9б);

19:00-20:00 — Лекция "Нижегородское граффити" и презентация журнала - авторы проекта "Нижегородская чертовщина" (Галерея 9Б, ул. Октябрьская 9б).

(Работа Андрея Оленева (Нижний Новгород) на фестивале в 2019 году, Ул. Ошарская, 8)

22 августа

12:00-13:30 — Стрит-арт экскурсия с Лидой Birdly + интерактив с постерами (регистрация с 18 августа);

14:00-15:00 — Стрит-арт экскурсия с Аней Сорокиной (регистрация с 18 августа);

15:00-17:00 — Открытая студия "Физика в искусстве" от дуэта "Impulses" (ул. Варварская, 32, Нижполиграф, 3 этаж);

15:30-17:00 — Стрит-арт экскурсия с Димой Четыре (регистрация с 18 августа);

17:00-18:00 — Лекция "Что такое леттеринг?" от Александра Stanа (Галерея 9Б, ул. Октябрьская 9б);

18:00-19:00 — Лекция "Охота за стрит-артом" от Александра Янга (автор проекта Street Art Hunter) (Галерея 9Б, ул. Октябрьская 9б);

19:00-20:00 — Показ фильмов про уличное искусство и граффити (Галерея 9Б, ул. Октябрьская 9б).

(Работа Андрея Aberа (Барнаул) на фестивале в 2019 году, Университетский пер., 9)

23 августа

12:00-13:30 — Стрит-арт экскурсия с Майей Ковальски + открытые двери в студию "Your mums knight" (регистрация с 18 августа);

13:00-15:30 — Стрит-арт экскурсия с Еленой Лисицей + интерактив с постерами (регистрация с 18 августа);

14:00-16:00 — Стрит-арт экскурсия с Никитой Nomerz (регистрация с 18 августа);

15:00-19:00 — Старт рисования на стендах (Веранда отеля "Весна", ул. Мануфактурная, 18);

15:00-16:00 — Мастер-класс - Спрэй-арт (Веранда отеля "Весна", ул. Мануфактурная, 18);

16:00-17:00 — Артист-толк с Иваном Ягода (Веранда отеля "Весна", ул. Мануфактурная, 18);

17:00-18:00 — Теория и практика: "Cтикеры и постеры" от команды FYMers (Веранда отеля “Весна“, ул. Мануфактурная, 18);

17:00-18:00 — Скетч-баттл (Веранда отеля "Весна", ул. Мануфактурная, 18)

18:00-20:00 — Граффити-баттл (Веранда отеля "Весна", ул. Мануфактурная, 18)

19:00 — Подведение итогов и призы победителям за "Стрит-арт квест" (Веранда отеля "Весна", ул. Мануфактурная, 18)

19:00-22:00 — Закрытие фестиваля (Веранда отеля "Весна", ул. Мануфактурная, 18)

Отмечается, что в программе возможны изменения.

(Работа Александра Dyoma21 (Рязань) на фестивале в 2019 году, ул. Баррикад, 1, к. 4)

Количество мест в экскурсионных группах ограничено, необходима обязательная регистрация. Форма регистрации, а также информация про время и место встречи будет опубликована в группе фестиваля 18 августа. Участие в экскурсиях продет в формате свободной оплаты.

На лекции и мастер-классы нет регистрации, но места также ограничены.

Ранее сообщалось, что фестиваль пройдет в июне, но из-за эпидемиологической ситуации он был перенесен.

Напомним, что в прошлом году в рамках фестиваля "Место" уличные художники расписали фасады теплопунктов АО "Теплоэнерго" в Нижнем Новгороде.

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