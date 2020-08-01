АПЗ начал производить спецтару для электронных компонентов Бизнес

Фото: Александр Барыкин

АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" начало производить пластмассовую антистатическую тару для хранения и транспортировки электронных компонентов. Об этом рассказали в пресс-службе завода.

Обычно на сборочном производстве используется деревянная тара. Для предотвращения накопления статического электричества её покрывают специальным составом, покрытие периодически обновляется. Однако во всём мире уже широко применяется антистатическая тара из пластика, но стоит она достаточно дорого.

Изготавливать пластмассовую антистатическую тару на собственной производственной базе – в цехе по переработке пластмасс №31 – предложил заместитель начальника цеха №42 АО "АПЗ" Сергей Дятлов. Руководство идею поддержало и поручило разработку тары начальнику конструкторско-технологического отдела пластмасс (КТОП) СГТ Виктору Ширкину и заместителю начальника СУП Алексею Турутину.

"На первом этапе мы проанализировали все виды тары (а их достаточно много – более ста различных вариантов), которые есть в сборочных цехах, чтобы создать универсальный вариант. В результате проведенных исследовательских работ была спроектирована модель со съемными перегородками-разделителями. Это даёт возможность самостоятельно моделировать количество и размер ячеек в зависимости от потребностей. На основе этого универсального лотка были разработаны три варианта с различными габаритными размерами", - рассказал Виктор Ширкин.

Одновременно специалисты проектировали оснастку и подыскивали антистатический материал, что тоже оказалось делом непростым. В результате из восьми видов опробованных полимерных материалов только один соответствовал основному требованию ОСТа: удельное поверхностное сопротивление тары, изготовленной из него, не превышало 106 Ом.

Далее в цехе №65 сделали оснастку, и в цехе №31 начали изготавливать антистатическую тару.

"Задействована одна единица высокопроизводительного оборудования – машина литья под давлением SP-400. Изготовление одного контейнера на ней длится около двух минут. К работе привлекаем самых опытных наладчиков. Несмотря на кажущуюся хрупкость, тара очень прочная и надежная: при проектировании конструкторы ввели специальные рёбра жесткости, чтобы при таком достаточно большом объеме – 400х400 мм – не было никакого коробления", - добавил начальник цеха №31 Роман Большаков.

Первыми с новой тарой начнут работать в сборочном цехе №41. Если она хорошо проявит свои антистатические свойства, то будет изготовлены и для других сборочных цехов.

Данные виды контейнеров, сделанные из обычной пластмассы, могут применяться и в других цехах предприятия, а также для бытовых нужд. Поэтому данная разработка вполне может пополнить номенклатурный ряд продукции гражданского назначения АО "АПЗ", отметили в пресс-службе предприятия.