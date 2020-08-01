Победителя конкурса – создателя дятла Гор и олененка НиНо представят в День города

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Победитель конкурса по созданию эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода будет представлен в День города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Онлайн-трансляцию можно посмотреть 15 августа в официальной группе "ВКонтакте". Начало в 14:00.
В программе примут участие официальный представитель партнера конкурса – платформы поддержки талантливых авторов VK Talents – Татьяна Маркина и приглашенные гости – телеведущий и комментатор Павел Занозин, художник Артем Филатов и блогер Таня Старикова.
В студии вручат памятные призы, пообщаются со всеми финалистами и подведут итоги конкурса. Победителю достанется Apple iPad Pro 12,9.
Лучший эскиз будет доработан, а итоговую версию талисмана презентуют до конца 2020 года.
Кроме того, вечером в День города, а также 16 августа на участке стены между Георгиевской и Борисоглебской башнями Нижегородского кремля покажут красочное мэппинг-шоу, посвященное талисману 800-летия Нижнего Новгорода.
Напомним, талисманами выбраны дятел Гор и олененок НиНо. Результаты народного голосования подведены на сайте Нижний800. Более подробно о предложенных талисманах можно прочитать здесь.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев поучаствовать в конкурсе по созданию эскиза талисмана.
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