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Общество

Все детские сады Нижнего Новгорода планируется открыть к 19 августа

14 августа 2020 16:41  [88] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Все детские сады в Нижнем Новгороде планируется открыть к среде, 19 августа. Об этом сообщил и.п. главы города Юрий Шалабаев в соцсети Instagram.

"Принял такое решение с учетом стабилизации обстановки с коронавирусом. Много просьб от родителей об этом. В понедельник проведу штаб, на котором определим дату открытия. Думаю, что это будет вторник, в крайнем случае среда", - написал он.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области работают 1154 детских сада, из них 1139 - муниципальные и государственные, 15 - частные. По данным на 10 августа, в режиме свободного посещения были открыты 1 095 детских садов, что составляло 95% от общего количества дошкольных учреждений области.

Напомним, что еще 128 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 14 августа. Сегодня коронавирус подтвержден у 25 510 человек. При этом 87,9% или 22 430 нижегородцев, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц.

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