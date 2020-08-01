Все детские сады Нижнего Новгорода планируется открыть к 19 августа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Все детские сады в Нижнем Новгороде планируется открыть к среде, 19 августа. Об этом сообщил и.п. главы города Юрий Шалабаев в соцсети Instagram.

"Принял такое решение с учетом стабилизации обстановки с коронавирусом. Много просьб от родителей об этом. В понедельник проведу штаб, на котором определим дату открытия. Думаю, что это будет вторник, в крайнем случае среда", - написал он.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области работают 1154 детских сада, из них 1139 - муниципальные и государственные, 15 - частные. По данным на 10 августа, в режиме свободного посещения были открыты 1 095 детских садов, что составляло 95% от общего количества дошкольных учреждений области.

Напомним, что еще 128 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 14 августа. Сегодня коронавирус подтвержден у 25 510 человек. При этом 87,9% или 22 430 нижегородцев, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц.